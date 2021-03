Linda de Mol en Jildou van der Bijl gooien het bijltje erbij neer

Door de coronacrisis groeide het aandeel Powered by LINDA. programma’s in de Net5-programmering niet zoals bij de start van de samenwerking was bedacht. Hierdoor kreeg de rol van creatief directeur ook niet de invulling die Linda en Jildou destijds voor ogen hadden, luidt het statement.

De samenwerking met Linda, Jildou en het merk LINDA. blijft wel in stand. Het idee voor de toekomst is dat nieuwe programma’s van hun hand niet alleen bij Net5 te zien zijn, maar ook op andere zenders geprogrammeerd kunnen worden. Op dit moment zijn er bovendien nog een aantal producties in ontwikkeling, waaronder een Nederlandse dramaserie.

Linda en Jildou werden in februari 2019 aangekondigd als de nieuwe creatief directeuren. In september van dat jaar volgde het eerste programma: een datingshow met Iris Hond. Later volgde onder meer de veelbesproken talkshow Ladies Night met Merel Westrik.