Plussize-model in string daagt Olcay uit

Olcay haalde zich met haar uitspraken over vrouwen met een maatje meer, waarmee ze reageerde op nieuwe paspoppen van Nike met een voller figuur, de woede van veel kijkers op de hals. Ook plussize-model Anastasiya Koptyeva reageert op haar Instagram vol verontwaardiging.

Als eerste deelt ze een collage met foto’s van zichzelf waarop ze sexy poseert in string. „Olcay, deze is voor jou... Deze collage heb ik speciaal gemaakt om te laten zien hoe ik over jou denk vanuit verschillende perspectieven van mijn „vette” lichaam... een lichaam dat blijkbaar te vet is om Nike sportkleding te dragen. Dus als je vindt dat een grotere vrouw geen trendy sportkleding kan dragen, kan ik me voorstellen hoe walgelijk deze post voor jou moet zijn. Heb een fijne dag.” Ook spot Anastasiya met de kreet in Olcay’s bio: #FemmePower”.

Anastasiya Koptyeva geeft haar mening over de uitspraken van Olcay Ⓒ Instagram

Vervolgens daagt ze Olcay uit om eens met haar en haar trainingsmaatjes te komen sporten. „Namens alle „dikke” vrouwen hier die het fantastisch vinden wat Nike doet: ik daag je uit om samen te sporten met een paar van ons en moge de beste winnen. Als je verliest, kun je op je knieën je excuses aanbieden.”

Anastasiya Koptyeva daagt Olcay uit te komen sporten Ⓒ Instagram

Maar dan is ze nog niet helemaal klaar met Olcay. Ze gelooft namelijk niet in de oprechtheid van de excuses die de RTL Boulevard-presentatrice daags na haar opmerkingen op Instagram maakte. „Wat je hebt gezegd, kun je niet anders opvatten... Als je zo stoer bent om je „mening” te geven, wees dan ook zo stoer om er bij te blijven.”