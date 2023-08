Haar opa Toon Hermans en haar recent overleden vader Maurice stonden allebei in de schijnwerpers. Maar Babiche (52) is geenszins van plan in hun voetsporen te treden. Voor het eerst doorbreekt ze het stilzwijgen over haar beroemde familie.

De kleindochter van de vermaarde artiest treedt liever niet op de voorgrond. Ⓒ ANP/HH/Eigen foto