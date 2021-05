Jon Allen over vijfde langspeler ’…meanwhile’

Premium Cultuur

Van slutpop tot slappe hap: dit vindt onze Songfestival-expert van de liedjes

De spanning neemt toe op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Deze zeventien landen strijden donderdagavond om de laatste tien finaleplekken die voor de show van zaterdag zijn te vergeven. Songfestival-verslaggever Richard van de Crommert geeft zijn even deskundige als snoeiharde oordeel over de...