Rob Verlinden na hiv-bekentenis: ’Dit is zo’n lief land’

„Ik dacht echt: nu krijg je heel wat over je heen. Maar Nederland is zo’n lief en tolerant land. Ik sluit Nederland in mijn armen, echt. We vergroten graag ellende uit, maar ik vergroot liever de goede dingen uit”, stelt de tv-tuinman.

Rob, die in de jaren negentig wereldberoemd werd in Nederland met zijn show Eigen Huis & Tuin, durfde in die tijd niet zijn ziekte met de buitenwereld te delen. „Heb je in die tijd geleefd? Niemand geeft je een hand. Bij aids-inzamelingen geeft iedereen geld, maar als men er eentje tegenkwam, liep iedereen met een boog er omheen. Er zijn zoveel hiv-patiënten eenzaam gestorven omdat niemand ze wilde verzorgen. Ik had echt groot respect voor Oscar Hammerstein, die het ook in die periode kreeg en wel zo open durfde te zijn.”

Darkrooms

Rob was naar eigen zeggen „totaal verbijsterd” toen hij van zijn huisarts hoorde dat hij hiv had. „Ja, ik had een ruig dubbelleven”, bekende hij bij Beau. „Ik was een soort puber toen ik uit de kast was gekomen. Ik was zo groen als gras; mensen namen mij mee naar de IT en er ging een wereld voor mij open. Ik heb geen darkroom geschuwd, al bleef ik maar denken dat mij niets zou overkomen.”

De hovenier heeft een boek geschreven over zijn ruige periode, Verwoesting door passie.