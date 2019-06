Prins Harry was jaren verliefd op deze actrice!

De twee schelen maar liefst zestien jaar, maar dat weerhield prins Harry er niet van een poging te wagen bij de Friends-actrice. Dat stelt schrijver Ian Halperin die werkt aan een boek over Jennifer Aniston.

„Harry was jarenlang verliefd op Jen. Hij vertelde zijn vrienden dat ze echt prinsessenmateriaal was. Hij bezocht Los Angeles en feestte daar flink met modellen”, vertelt Halperin aan The Sun.

„Aan een goede vriend vertelde hij dat Jen zijn favoriete actrice was en dat hij haar nummer had geregeld. Hij stuurde haar berichtjes en emojis. Een bron vertelde mij dat Jen wel op de hoogte was van zijn verliefdheid, maar hem niet aan het lijntje wilde houden vanwege het leeftijdsverschil.”