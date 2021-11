Heeft Chantal Janzen spijt van fillers?

Daarnaast schrijft de presentatrice: „Fijne maandag mensen! En onthoud: we rommelen allemaal maar wat aan. Staar je nooit blind op anderen. Je weet nooit waar zij weer mee worstelen. Je probeert wel eens wat, en soms pakt dat goed uit en soms niet.”

Ze vervolgt: „Of dat nou kleine of grote dingen zijn in ‘t leven, werk of privé. You win some you lose some. Je valt, staat op, en moet door. Niet schamen. Ben op zulke momenten meer open, kwetsbaar, en deel het. Dat werk. Ja, zo gut da gewoon.”

Ook heeft Chantal nog advies voor haar volgers op het sociale medium: „Bottomline: probeer maar zoveel mogelijk te lachen. Lol te hebben, plezier te maken. Dingen minder serieus te nemen die dat ook niet waard zijn. Vooral dingen van jezelf. Lach erom. Er zijn, helaas, vaak veel ergere dingen. Als je iemand in je omgeving verliest zet je dit zo enorm aan het denken. Maar begin jij er maar gewoon eerder aan ok??? Liever op je bek gaan dan spijt dat je het niet hebt geprobeerd. Dus… Geniet! Man het leven is toch zo kort. Vreet het op, verdomme, wacht niet, leef!!! DOE!!!”