Perez Hilton schaamt zich voor kritiek op Britney Spears

„Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden, want het is te makkelijk om te zeggen: ’Ik was jong en dom’. Ik had mezelf beter kunnen uitdrukken en meer empathie en medeleven kunnen tonen, maar dat heb ik niet gedaan”, aldus Perez, die in de jaren 2000 ook veel andere sterren van flinke kritiek voorzag, zoals Lindsay Lohan en Paris Hilton, op wie hij zijn ’artiestennaam’ heeft geparodieerd.

Spears heeft het gedurende haar carrière vaak moeilijk gehad met de pers, die haar dag en nacht achtervolgde. Perez was een van de eerste bloggers die via zijn eigen site nieuws verspreidde met een gossip tintje. Hij nam geen blad voor de mond en schreef vaak harde stukjes over sterren.