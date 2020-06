Matthew McConaughey belooft ’een betere witte man te zijn’

Hoewel Acho in principe de presentator is, was het vooral Matthew die veel vragen stelde. De acteur wilde met name weten hoe hij zichzelf als medemens kan verbeteren. Hierop adviseerde Acho hem: „Begin met het erkennen van het feit dat je in stereotypes denkt. Mensen zien nou eenmaal sneller gevaar in een zwarte dan in een witte man. Dat komt omdat dat aangeleerd gedrag is.”

Volgens Emmanuel kan er pas gelijkheid zijn als ’witte allergieën’ verdwijnen. „Mensen hebben veel vooroordelen. Ik hoorde vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld ’dat ik me helemaal niet kleedde als een zwarte’ of ’dat ik helemaal niet sprak als een zwarte’. Toentertijd realiseerde ik me nog niet hoe ontzettend fout dat is om te zeggen. Want daarmee suggereer je dus dat zwarte mensen ’dom’ klinken of spreken en dat ze zich slecht of onverzorgd kleden.”

„Ik geloof niet dat het slecht bedoeld was, maar dit is nou typisch zo’n voorbeeld van ’witte allergie’, een denkbeeld dat mensen in hun hoofd hebben waaraan ik dus kennelijk niet voldeed”, aldus Emmanuel. „Dus om je vraag te beantwoorden wat je kunt doen: neem je verantwoordelijkheid en wees geen racist, maar een anti-racist.”