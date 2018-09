'Taylor Swift laat interview 'billenknijper' verwijderen'

De radio-dj die ervan wordt beschuldigd Taylor Swift in 2013 in de billen te hebben geknepen, sprak dinsdag voor het eerst over het incident in de Amerikaanse radioshow Mojo in the Morning. David legde in de uitzending uit dat elke vorm van contact 'per ongeluk' en 'onschuldig' was. De dj stelde zelfs dat zijn hand nooit open was. De beschuldigingen van Swift leidde uiteindelijk tot zijn ontslag en een aanklacht.

Het interview met Mueller dat radiostation iHeart op de website had geplaatst, is inmiddels verwijderd. Volgens TMZ zou de zender een verzoek hebben ontvangen van het team van Taylor Swift. Het gesprek zou niet in de smaak zijn gevallen bij de zangeres en haar manager. Zo zou de radio-dj te sympathiek zijn overgekomen. iHeart ontkent dat ze het fragment hebben verwijderd door toedoen van Taylor Swift.

De zaak tegen Mueller moet nog voor de rechter komen.