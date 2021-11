Premium Het beste van De Telegraaf

Komt straks eindelijk dat droomhuwelijk van Jennifer Lopez en Ben Affleck?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Nu Ben en Jennifer openlijk hun liefde voor elkaar tonen, meent de voormalige PR-man van J-Lo dat ze serieuze plannen heeft. Ⓒ GC Images

Hoe verheugd reageerden fans toen in mei dit jaar bekend werd dat voormalig geliefden Jennifer Lopez en Ben Affleck weer samen waren? Het was in 2002 al hét Hollywoodkoppel, al kwamen ze toen nooit verder dan een verloving. Zou dat droomhuwelijk er nu dan toch van komen? Afgaand op een aantal signalen die The Sun op een rij zette, lijkt het in de sterren geschreven te staan.