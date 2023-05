Mark Rutte is VI-heren nog niet beu: ’Ik zou het leuk vinden om terug te komen’

Refererend aan die uitzending wordt er gevraagd wat er met ’de dildohelm’ is gebeurd, het cadeau wat de premier in de show kreeg. Al snel wordt duidelijk dat er volgens Rutte een verkeerd pr-moment is voorkomen. Wie ditmaal ontbreekt is Job Knoester. De strafpleiter noemde Rutte vorige keer meerdere malen ’een psychopaat’.

’Soloshow’

In de chaotische uitzending wordt de problematiek in Groningen uitvoerig besproken. Ook de toeslagenaffaire wordt aangehaald en Derksen vraagt of alle uit huis geplaatste kinderen alweer thuis zijn. „Het moet heel zorgvuldig bekeken worden”, vertelt Rutte. Opnieuw verschuift het gesprek naar de aardbevingsschade in Groningen.

De stikstofkwestie krijgt ook aandacht. Rutte begint volop uit te leggen, waarna Gerard hem lachend in de rede valt: „Ik vind het wel een soloshow van meneer Rutte worden hoor.”

Vervolgens vuren de heren diverse vragen op hem af. Zo roept Genee: „Wopke Hoekstra is een lul hè?” Rutte antwoordt ontkennend. Van der Gijp begint vervolgens over de Chinese president Xi Jingping.

Derksen lucht zijn hart over hoe hij over minister Sigrid Kaag denkt. Rutte beveelt Derksen ’weer op de VVD’ te stemmen, nadat de voetbalcommentator met een beschuldigend vingertje naar Sigrid Kaag wijst. Volgens Rutte is dat klinkklare onzin. „D66 is een fatsoenlijke partij. Ik stem er niet op, ik zou iedereen aanraden om op de VVD te stemmen.”

„Accepteer het nou een klein beetje dat er ook mensen zijn die het niet met je eens zijn”, adviseert Rutte aan Derksen.

Onthulling

Na alle nationale crisissen, waar Rutte en de heren het wederom niet eens over raken, worden vervolgens de woedeaanvallen van minister Dennis Wiersma besproken. „Ik heb ook weleens een moment dat ik kwaad word. Ik probeer dat niet te doen en vaak zeg ik daarna sorry”, onthult Rutte. „Het is heel pijnlijk als dit gebeurt.” Toch vindt hij het te prijzen dat Wiersma zegt iets aan zijn gedrag te willen doen. „Maar ik praat het niet goed.”

Opvallend is de belofte die Rutte al grappend aan Gerard Joling doet. „Wij gaan ooit nog eens een keer een enorme hit maken.”

Derksen is nog steeds van mening dat Rutte volgens hem moet opstappen. De Vandaag Inside-presentator heeft de koffers al klaarliggen. Rutte laat weten daar nog steeds niet over te peinzen. „We zijn een hoop problemen aan het oplossen. Daar loop ik niet voor weg”, is het antwoord van Rutte waar Derksen het mee moet doen.

Wanneer Genee hem vraagt of hij in het nieuwe seizoen wederom zal aanschuiven, ziet Rutte dat wel zitten. „Ik zou het leuk vinden om met zekere regelmaat terug te komen.”

