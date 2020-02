Louis Tomlinson heeft You Tube-kanaal vol slechte covers

In gesprek met de Daily Star geeft hij toe er ontzettend van te genieten om al deze covers terug te luisteren. „Het is hilarisch omdat er echt slechte covers op staan. Eén ervan is oké, maar de rest is echt verschrikkelijk”, vertelt hij. „Sommige video’s zijn van mij op school. Als je dus even goed wilt lachen, moet je zeker kijken!”, gaat hij verder. Helaas houdt hij de naam van het kanaal vervolgens wel geheim.

Louis maakt zich momenteel klaar voor zijn solo-tournee Walls, die op 9 maart in Barcelona van start gaat en eindigt op 15 augustus in Scarborough. De zanger kijkt nu al ontzettend uit naar die maanden. „Het tourleven lijkt in niets op die echte wereld en daarom houd ik er zo van. Ik word pas om twee uur wakker, eet wat, maak me klaar voor de show en heb een fijne avond uit.”