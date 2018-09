Will Smith pakt muziekcarrière op

Sterker, hij wacht het juiste moment af voor een rentree. "Ik ben met jan en alleman in de studio geweest en zoek mijn weg terug naar de muziekbusiness", zei hij vrijdag in New York bij de presentatie van zijn nieuwe film Collateral Beauty.

Smith vertelde bijna zestig nooit eerder uitgebrachte songs te hebben liggen. Nog niet zo lang geleden had hij opnamen gemaakt met Kanye West. Zelf brak hij in eind jaren tachtig als rapper Fresh Prince door met DJ Jazzy Jeff. Het duo maakte hiphop populair aan de Amerikaanse oostkust en had verscheidene hits. Ook solo maakte Smith indruk.

Door zijn rol in de tv-komedie The Fresh Prince of Bel-Air en in enkele succesvolle films raakte Smith' muziekcarrière op de achtergrond. Een comeback met DJ Jazzy Jeff ging dit jaar niet door omdat 'de gedachte aan een nieuw album hem vrees inboezemde'.