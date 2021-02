Tijl Beckand voor de vierde keer vader geworden

„Vandaag geboren om 9:34 uur: Dédée Hendrika Mariëtte Beckand. Vernoemd naar mijn tante Aleida Andrée (roepnaam Dédée) Markell’s moeder Hendrika (roepnaam Rita) en wijlen tante Mariëtte”, schrijft Tijl bij een foto van het pasgeboren meisje. Hij voegt daar aan toe: „Moeder en dochter maken het heel goed! Veel dank voor de uitstekende zorg en de warmte van het team van @olvgamsterdam Oost!”

Tijl maakte in augustus aan tafel bij Eva Jinek bekend dat zijn vriendin Markell opnieuw in verwachting was. Samen hebben ze al zoon Faas. Uit een eerdere relatie heeft hij twee dochters, Bente en Fiene.