Fajah Lourens en vriend Patrick uit elkaar: ’Had moeten gebeuren’

In februari deelde Lourens voor het eerst een foto van zichzelf en de 50-jarige ondernemer Patrick. „Het helpt wel om te huilen, het lucht wel op, ondanks dat het superveel pijn doet”, zegt een geëmotioneerde Lourens. „Ik heb wel door nu wat mijn patroon is. Ik weet dat deze liefde ook nog een keer op mijn pad moest komen om dit door te hebben.”

De fitness-influencer zegt dat ze in relaties vaak probeert mensen te veranderen. „Ik kan niet verwachten dat hij in een snelkookpan iemand anders wordt”, zegt ze in het gesprek met haar zusje Shanti. „Want eigenlijk wat je zegt is: je bent niet goed zoals je bent.”