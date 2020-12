Jim Bakkum reageert op kritiek na omarmen oma

„De één vindt het belachelijk dat ik haar negen maanden niet heb gezien”, begint hij zijn bericht. „Maar aan de andere kant is het ook belachelijk dat ik nu, na negen maanden, een paar tellen geen afstand houd zonder mondkapje.”

De zanger en acteur vertelt dat zijn oma het liefst Sinterklaas wilde vieren met Bakkum en zijn kinderen. Dat werd op het laatste moment toch gecanceld vanwege de coronamaatregelen. „Ik voelde me er zo rot over omdat de ouderen al zo’n eenzaam jaar hebben, helemaal alleenstaanden. Dus besloot ik om even in de deuropening een bloemetje te geven”, schrijft hij. „En een knuffel en een kus, die zij misschien wel zo nodig had.”

Daarom vraagt Bakkum iedereen om niet direct te oordelen. „We doen allemaal ons best.”