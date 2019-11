Moeder Ferdinand Grapperhaus overleden

Op 7 november vond het afscheid van Anna Maria Grapperhaus-Hintzen Ank plaats in kleine kring. In een rouwadvertentie die vrijdag is gepubliceerd, valt te lezen: „We zijn de medewerkers van Rosorum Haarlem en huisarts Pim Noordermeer dankbaar voor hun hartelijke zorg. In mama's woorden: jullie waren engelen.”

Als laatste wens wilde de moeder van Grapperhaus, die op 2 november overleed, dat er in plaats van bloemen een gift werd gedaan aan Stichting Leerstoel Edgar Brood. Deze organisatie steunt Engels onderwijs in Indonesië.