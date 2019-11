Gordon zet opnieuw Gooische villa in de verkoop

Vanuit het zwembad in zijn optrekje, die hij in 2016 voor het laatst probeerde te verkopen met een vraagprijs van 2,9 miljoen, zegt hij in het filmpje dat het huis vanaf volgende week te koop wordt aangeboden.

Gordon probeerde het huis in 2013 ook al eens te verkopen, toen ook zonder succes. Na een jaar haalde hij het optrekje, dat toen bijna drie miljoen moest opleveren, uit de verkoop.

Het huis in het Gooi heeft een woonoppervlakte van 429 vierkante meter en bevat in totaal acht kamers, 2 badkamers, 3 aparte toiletten, 2 ligbaden en 2 douches. Ook is de woning voorzien van een zwembad met bar, een gym en luxe keuken. De achtertuin, gelegen op het zuidwesten, is maarliefst 875 vierkante meter.

Afkickkliniek

In juli kondigde Gordon aan een tijdje naar een rehab in Zuid-Afrika te gaan. „Zoals iedereen er soms achterkomt in het leven, dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn – maar er maar mee doorgaan om de ’pijn’ te verzachten – heb ik ervoor gekozen om een rehab-kliniek te bezoeken. Een heftige, maar enige juiste beslissing”, liet hij destijds via sociale media weten.

Gordon heeft nooit een geheim gemaakt van zijn drank- en drugsgebruik. In zijn biografie vertelt hij hier onder meer over: „Het geeft me een beter gevoel. Ik ben soms thuis alleen in mijn eentje coke aan het snuiven, puur om het rotgevoel uit mijn lijf te krijgen.” Ook leidde het drugsgebruik regelmatig tot angstaanjagende momenten. „Ik stond onder de douche en dacht: ik heb teveel genomen, ik geloof dat ik 112 moet bellen. Ik had zoveel gesnoven dat ik er hartkloppingen van kreeg.”

Inmiddels is hij sinds zijn bezoek aan de afkickkliniek al meer dan honderd dagen clean. Zelf zei hij er een hoop geleerd te hebben. „Vooral om weer van mezelf te houden, want dat deed ik al jaren niet meer. Ik heb een onvergetelijke ervaring mogen beleven”, aldus Gordon.