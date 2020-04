Alternatieve Passion door ruim 2,7 miljoen mensen bekeken

Daarmee trok het programma meer kijkers dan afgelopen jaar (2,3 miljoen), maar was het niet de best bekeken editie. Dat is nog altijd The Passion van 2015, daar keken toen live meer dan 3,5 miljoen mensen naar. De editie van dit jaar leverde donderdagavond op social media - ondanks dat het in aangepaste vorm werd uitgezonden - wel veel positieve reacties op.

The Passion was het op een na best bekeken programma van de avond, na het NOS Journaal van 20 uur. Het nieuwsbulletin trok iets meer dan 2,8 miljoen mensen. Na The Passion sloot het Half Acht Nieuws op RTL 4 met ruim 1,4 miljoen kijkers de top drie af.