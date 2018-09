Dolly Parton helpt slachtoffers

Afgelopen weekend was Dolly te zien in een voorlichtingsfilmpje van de National Park Service, dat de grote parken in de VS beheert. Daarin riep ze iedereen op zich aan het vuurverbod en andere brandmaatregelen te houden en de autoriteiten in te lichten bij brandjes. Maandag dreigden de vlammen ook haar Dollywood te bereiken. Het pretpark werd geëvacueerd, maar bleef uiteindelijk grotendeels gespaard.

"Ik heb de vreselijke branden gezien en mijn hart is gebroken", schreef Dolly woensdag op haar site. "Ik bid voor alle getroffen families en voor de brandweerlieden die zo hard werken om iedereen in veiligheid te brengen."

Bij de branden zijn zeven mensen omgekomen. Volgens de brandweer zijn honderden huizen en bedrijfspanden in vlammen opgegaan.