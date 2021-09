Matthijs van Nieuwkerk in tranen: ’Dit was niet de bedoeling’

In het muzikale vierluik struinen chansonliefhebbers Matthijs en Rob door de straten van Parijs, waar het stel in het verleden duikt van vertolkers van het Franse levenslied. In talkshow Jinek werden woensdagavond alvast een aantal fragmenten getoond waarin onder meer te zien is dat de twee een bezoek brengen aan het graf van de in 2018 overleden Charles Aznavour.

„Ik had er niet zoveel zin in”, zegt Matthijs hierover aan tafel bij Eva Jinek. „Kijk, je staat nooit bij één graf alleen. Dat is het eigenlijk. Dus als ik bij het graf van Aznavour sta, sta ik eigenlijk ook bij het graf van een aantal andere mensen – voor mijn gevoel, waaronder die van mijn moeder. Ik heb het wel gedaan. Niet dat ik er spijt van heb, want het hoorde wel bij het programma.. Muziek is een tijdmachine is muziek is ook veel meer dan muziek alleen.”

Kaarsje

Terwijl Matthijs met een boeket in zijn hand naar het graf loopt, zegt hij: „Toen mij gevraagd werd of ik een column wilde schrijven, omdat ik wat bekender werd door de televisie, dacht ik: ja, er zijn al zo veel columns, en mijn moeder was net overleden, mag ik het elke week over Charles Aznavour hebben? Dat werd gehonoreerd. En toen heb ik daar ontzettend mijn best op gedaan. Ik heb hem toen nóg meer beluisterd en gelezen.”

Als Rob opmerkt dat de column ’eigenlijk ook een soort van ode’ was aan zijn moeder, zegt Matthijs: „Nou, niet een ’soort van’ ode, ik stak elke dag een kaarsje op zou je kunnen zeggen. Ja, toch wel. Dat greep me aan. En nog, merk ik...”

Aanvankelijk een beetje ongemakkelijk slaat Rob, die bekend werd als zanger van feestformatie Snollebollekes, vervolgens zijn hand op de schouder van zijn snikkende metgezel.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ Floris van Bergen

’Te particulier’

„In al die jaren op tv hebben we jou nooit zo gezien”, merkt Jinek op. „Nee. Nee, dat klopt. Het overviel me, moet ik eerlijk zeggen”, antwoord Matthijs ingetogen. „We hebben de opnamen ook even stilgelegd, want dit was niet de bedoeling. Ik zei ook meteen: ’Dit gaan we niet uitzenden, jongens. Dit is te particulier.’ En dat is het ook eigenlijk, laten we eerlijk zijn. Maar na ampel beraad, en ook de montage te hebben gezien, dacht ik: ja, het hoort er ook wel bij.”

Rob: „We maken vier afleveringen, we lachen ook een boel. Maar Matthijs legt uit dat de stem van Aznavour staat voor misschien wel meer dan 24 dingen in zijn leven. En als íemand het mooi kan uitleggen, dan is het Matthijs van Nieuwkerk. Dus hij legt dat ontzettend mooi uit, zodat je als kijker ook begrijpt dat een chanson meer kan betekenen dan alleen een lekker deuntje, een mooie tekst of een heel mooie stem. En het was mooi, persoonlijk, oprecht verhaal en het fragment staat voor alles wat wij graag willen maken.”