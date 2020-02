Diva Diana Ross al decennialang absolute wereldster

Ⓒ Hollandse Hoogte

Rotterdam - Vorig jaar vierde Diana Ross zowel haar 75e verjaardag als haar 60-jarig jubileum als artiest. Maar het grote feest werd geen afscheidsfeest: op zaterdag 11 juli is de Queen of Motown de grote publiekstrekker tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. De dagkaarten van dit muzikale evenement – dat ook Alicia Keys, John Legend en Lionel Richie wist te boeken – gaan vanaf zaterdag in de verkoop.