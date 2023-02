Meghan wil smaadzaak van halfzus laten seponeren

Samantha heeft Meghan aangeklaagd wegens smaad om uitspraken uit haar interview met Oprah Winfrey in 2021. De hertogin van Sussex zei daarin onder meer dat ze is „opgegroeid als enig kind”. Haar halfzus noemde dat „valse en kwaadaardige leugens” en zegt dat haar reputatie daardoor is beschadigd. Ze wil een schadevergoeding van 75.000 dollar (ruim 70.000 euro).

Het juridisch team van Meghan wil de zaak laten seponeren omdat de hertogin in het interview haar eigen ervaringen over haar jeugd deelde. „Meningen zijn niet en kunnen niet lasterlijk zijn. Er is geen manier om te bepalen of het waar of onwaar is”, zei haar advocaat woensdag in de rechtbank.

De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over de eventuele seponering van de zaak. Mocht die doorgaan dan moet zowel Meghan als haar man prins Harry onder ede worden gehoord.