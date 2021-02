BN’ers zetten geliefde in zonnetje, Gordon deelt ’grootste liefde’

Armin van Buuren zet zijn vrouw Erika in het zonnetje met een oude foto van hen samen achter een draaitafel. „Mijn Valentijn en al sinds het begin mijn grootste supporter”, schrijft de dj.

Tommie Christiaan wenst zijn zwangere vriendin Jamie een fijne Valentijnsdag. „Laatste weekjes voor we onze liefde voor elkaar met onze zoon mogen delen. Ik hou van je en kan niet wachten op de komende 50 jaar met jou. Love you. Voor altijd. No matter what.”

Bettina Holwerda wordt naar eigen zeggen elk jaar enorm verwend door haar man Jim Bakkum. „Commercieel of niet, de dag van de liefde vieren wij (zeg ik, die regelmatig met het schaamrood op de kaken zat als ik weer eens een enorme bos bloemen kreeg. ’Wat is het voor dag vandaag dan...?’). Ik kan hier wel een hele online liefdesverklaring aan je sturen Jim, maar we zijn in juni ook nog 10 jaar getrouwd, dus ik bewaar die”, schrijft ze op Instagram. Ook Jim deelt een foto van zijn vrouw. „My FUNNY Valentine. In haar natuurlijke habitat. Op twee vuilnisbakken.”

Nance Coolen werd door haar man verrast met achttien rode rozen. „Een voor elk jaar dat we samen zijn. Hou van jou tot aan de maan en terug.”

Ook Rico Verhoeven kon op een traktatie rekenen, maar dan wel van zijn kinderen. De kickbokser kreeg een ontbijtje op bed en zijn „drie Valentijns” hadden een snee brood in de vorm van een hartje gesneden. „OMG... gelukkige vader!!”

Veel BN’ers delen foto’s van hun geliefden. Zo ook Olcay Gulsen, Tanja Jess, Martijn Krabbé, Dennis van der Geest en Beau van Erven Dorens.

Gordon viert Valentijnsdag in zijn eentje, maar lijkt daar geen problemen mee te hebben. De zanger plaatst een foto van zichzelf met de hashtags #learningtoloveyourself #greatestloveofall.