’Negativiteit past niet bij Omroep Zwart’

„Wij hebben een eigen mening over interessante programma’s, maar dat is niet belangrijk. Ik weet wat ík wil zien, maar ik wil weten wat de kijker wil zien”, vertelt Grot aan de Volkskrant. „Op basis daarvan gaan we programmeren. Omroep Zwart is een platform, maar de content moet door leden gegenereerd worden. Ik snap dat je verwacht dat we al een blauwdruk hebben liggen, maar ik zeg juist tegen iedereen: help ons mee schetsen.”

Volgens Akwasi past de ’negativiteit’ rondom Zwarte Piet niet binnen het platform. „Dit interview moet over de ledenwerving gaan. We zitten na drie dagen campagne, zonder interviews te geven aan kranten en tv-zenders, op ruim 12 duizend leden”, aldus de rapper. „Voor het eind van het jaar willen we minstens 50.000 leden hebben geworven, dat is een ontzettende klus. Daar past geen negativiteit bij.”

Het moet volgens hem nog blijken of hij de geschikte voorman is, nadat hij na zijn optreden op de Dam in Amsterdam flink in opspraak is geraakt. „We zullen het zien.”

Als het aan Loretta Schrijver ligt, ziet de omroep het levenslicht niet. „Ik zou zeggen: zet Omroep Zwart dan ook inderdaad op zwart”, liet zij donderdag in Jinek weten.