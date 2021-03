Demi Lovato gebruikt nog steeds drank en drugs na bijna fatale overdosis

De 28-jarige Lovato is van mening dat je ’de juiste balans moet vinden’. „Het alles of niets principe werkt gewoon niet bij mij. Dat heb ik eerder geprobeerd en zodra er iets is dat ik niet mag, dan wordt het verlangen daarnaar juist sterker. Dus ik gedij beter in een situatie waarin ik af en toe wel iets mag. Een drankje of soms wat marihuana.”

Ze vervolgt: „Ik heb mijn herstelcoach gebeld en zei hem dat ik het niet zo zwart-wit kan doen. Dat ik meer balans wil hebben. Vervolgens hebben we mijn manager Scooter Braun erbij gehaald, die in eerste instantie bezorgd was, terecht. Maar uiteindelijk vond hij dat ik de kans moet krijgen om te laten zien dat ik dit kan. En dat ga ik ook doen. Ik moedig iedereen aan om te doen wat juist is voor hen in het leven, want er is geen oplossing die geschikt is voor iedereen.”

Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze was zes jaar van de drank af, maar had in 2018 een terugval. In juli dat jaar werd de zangeres bewusteloos in haar huis in Los Angeles gevonden nadat ze een overdosis had genomen.

In een nieuwe documentaireserie over haar leven vertelt de zangeres openhartig over deze gebeurtenis. De zangeres werd de afgelopen drie jaar gevolgd voor de vierdelige serie. Kijkers zien de periode voorafgaand aan haar overdosis en hoe ze sindsdien aan zichzelf heeft gewerkt. De eerste twee afleveringen van Demi Lovato: Dancing with the Devil zijn op 23 maart te zien op YouTube.