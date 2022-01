Premium Het beste van De Telegraaf

VI Vandaag: (nog steeds) slap tot gezellig ouwehoer

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

„Hoog tempo, alle kanten op en het moet niet te diep gaan. Daar zijn we ook niet toe in staat. We zijn simpele jongens”, zegt presentator Genee met een knipoog, voorafgaand aan de uitzending. En die beschrijving van de eerste aflevering van VI Vandaag, met het gouden trio, blijkt best aardig te kloppen.