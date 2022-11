Marieke Elsinga verwelkomt zoontje: ’We hebben echt een droombaby’

Het eerste zoontje van Marieke en haar partner Sander is geboren in het ziekenhuis, op woensdag 9 november op 06.11 uur. „Hij is in de ochtendshow geboren”, grapt Marieke. „Het gaat allemaal zo mega goed. We hebben echt een droombaby, het is echt zo. Het is zo bizar. Het is echt super mooi. Hij drinkt super goed, ik kan borstvoeding geven. Hij slaapt goed.”

Elsinga is bevallen in het ziekenhuis. De bevalling ging goed, maar „het doet wel gewoon pijn.” „Maar het is zo’n natuurkracht. Het is een hele bijzondere ervaring.” Haar pasgeboren zoontje Jip is vernoemd naar haar vader. Zijn tweede naam is namelijk Einte.

Aankondiging

De presentatrice maakte begin juni in haar radioshow bekend in verwachting te zijn. Diezelfde dag zei ze in RTL Boulevard dat ze zwanger is van een jongetje. Elsinga maakte in februari 2020 bekend een relatie te hebben met haar vriend Sander, met wie ze inmiddels samenwoont in Amsterdam.

Mattie en Marieke maken de ochtendshow op Qmusic sinds 2018. De zender besloot tijdens Mariekes zwangerschap haar niet te vervangen, maar in plaats daarvan de show te blijven maken met de andere vaste sidekicks.