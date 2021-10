Martien Meiland terug op Instagram

Op het account van de reality-ster en voormalige kasteelheer verscheen zaterdag een portretfoto van een onbekende man. Erica vertelde toen al aan Shownieuws dat het profiel van haar man was gehackt en dat er werd gewerkt aan een oplossing.

Maandagochtend stonden er nog steeds foto’s van dezelfde man op de pagina van Martien, maar „het is inmiddels opgelost”, aldus Erica. Wat er precies is gebeurd en wie de heer in kwestie is, is niet duidelijk.