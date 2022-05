Acteur/regisseur Gijs de Lange (65) overleden: ’Hemelvaart komt te vroeg’

De Lange werkte als regisseur aan toneelproducties bij onder meer Het Nationale Theater, Orkater, De Appel, Senf Theater, Bos-theaterproducties en More theater. Ook regisseerde hij musicals zoals Jan Jans en de Kinderen, Into the woods en Dreamgirls. Hij regisseerde ook cabaretvoorstellingen van onder anderen Remko Vrijdag & Martine Sandifort, Alex Klaasen en Henry Van Loon.

Als acteur speelde de in Rotterdam geboren De Lange tientallen rollen op het toneel, maar hij was ook te zien in vele films en televisieproducties zoals Gooische Vrouwen, Bloedverwanten en De gelukkige huisvrouw. Ook trad hij jarenlang op in het jeugdprogramma Het Klokhuis.

Schrijfster Susan Smit haalt op Twitter herinneringen op aan De Lange, die bij haar in de straat woonde: ’Wat zal hij gemist worden’.

Ook Leo Blokhuis reageert op het nieuws: ’Wat verdrietig. Wat hebben we van Gijs genoten. Vooral via Het Klokhuis, nog altijd dagelijks vaste prik bij ons thuis. Veel sterkte voor zijn familie, geliefden en collega’s.’

Cornald Maas: „Och - deze Hemelvaart komt voor Gijs de Lange echt te vroeg. Levensechte acteur en bovenal ook bevlogen regisseur, in uiteenlopende genres van de podiumkunsten, steeds met open vizier.”