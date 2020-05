Game of Thrones-ster breekt wereldrecord: VIJFHONDERD KILO de lucht in

Een van de sterkste mannen ter wereld, Game of Thrones-ster Hafthor Björnsson, heeft een nieuw wereldrecord op zijn staan. Ⓒ Getty Images

Nee, je wilt HAFTHOR BJÖRNSSON in een donker steegje echt niet tegenkomen. Hij was meermaals de sterkste man van Europa en de wereld, sloeg daarna - a là RICO VERHOEVEN - een nieuw pad in en werd acteur. Als The Mountain schitterde de superreus in HBO-hitserie Game Of Thrones. Dit weekend werd hij ook wereldrecordhouder. Als eerste man ooit tilde hij ruim vijfhonderd kilo de lucht in.