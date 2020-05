Soulzangeres Betty Wright (66) overleden

Betty Wright, geboren als Bessie Regina Norris, is vooral bekend van klassiekers als Tonight Is the Night en Where Is The Love uit 1974 en No Pain, (No Gain) uit 1988. Ze begon haar zangcarrière met een optreden met de Echoes of Joy, de gospelgroep van haar familie in Miami.

Op vijftienjarige leeftijd bracht ze haar eerste soloalbum My First Time Around uit en had ze haar eerste Billboard Hot 100-nummer, Girls Can’t Do What the Guys Do. Enkele jaren daarna verscheen de hit Clean Up Woman, dat haar grootste nummer ooit werd. Andere hits zijn onder meer Let Me Be Your Lovermaker en Shoorah Shoorah.

Chaka Khan

Voor Where is the Love sleepte ze in 1974 een Grammy Award in de wacht. Ook lanceerde ze in de jaren tachtig haar eigen onafhankelijke platenlabel. Het was de eerste keer dat een vrouwelijke artiest dat deed. De jongere generatie kent haar mogelijk uit de realityserie Making the Band waarin ze een van de zangcoaches was.

Dat het niet goed ging met Wright – die vorig jaar nog te bewonderen was in onder meer Paradiso en 013 – bleek wel uit de tweet die zangeres Chaka Khan twee dagen geleden met haar volgers deelde. „Oproep aan al mijn #PrayWarriors. Mijn geliefde zus Betty Wright heeft nu behoefte aan al uw gebeden.”

Betty Wright laat vier kinderen achter, Aisha, Patrice, Chaka en Asher. Haar zoon Patrick kwam op eerste kerstdag 2005 om het leven bij een schietincident.