Michael Bublé en echtgenote verwelkomen vierde kindje

„Uit liefde komt leven, licht en haar... onze baby Cielo Yoli Rose Bublé", schrijven Bublé en Lopilato beiden bij een foto van het voetje van hun kersverse dochter. "Je bent eindelijk in ons leven gekomen. We danken God voor deze oneindige zegen, we houden van je!"

In februari van dit jaar bracht het stel naar buiten een kindje te verwachten via een 'sneak peek' van Bublé's videoclip behorend bij het nummer 'I'll Never Not Love You, waarin Lopilato te zien was met een babybuikje.

Michael en Luisana hebben al drie kinderen: Noah (8), Elias (6) en Vida (4).