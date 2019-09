Patrick Kicken overweegt te stoppen met radio

„Ik speel met het idee om radio helemaal vaarwel te zeggen”, zegt Kicken. „Het medium is niet meer vernieuwend en op zijn weg terug. Net als de jukebox, de walkman en de typemachine een ouderwets iets. De magie van radio, het intieme, wordt ook nagenoeg niet meer beoefend omdat de videostreams en social media alles prijsgeven wat in de studio gebeurt. De radiodeejay van nu is vooral bezig zichzelf te profileren in beeld in plaats van op de eerste plaats in geluid.”

Kicken was eind jaren negentig een van de eerste mensen in Nederland die een website lanceerde met humoristische filmpjes en linkjes, Kicken.com. Later startte hij een podcast met grappig bedoelde filmpjes en geluidsfragmenten. Ook schrijft de dj columns over radio en heeft hij interviews met mensen uit de radiowereld. Deze worden gepubliceerd als podcast op Spotify en iTunes en in video op YouTube.

Hij denkt dat vooral podcasts de toekomst hebben. „Er zijn steeds meer vloggers die een podcast beginnen. Monica Geuze, de Knolcast van Milan Knol”, noemt hij als voorbeeld. „Het wordt vanzelf populair als er meer namen die populair zijn bij de kids een podcast erbij lanceren. Ook zou hier een mooie rol zijn weggelegd voor de NPO: kids vertellen dat ze ook naar audio kunnen luisteren on demand in plaats van alleen video kijken. Overigens zijn millennials wel al flink verknocht aan podcasts luisteren, kan ik mooi zien in de statistieken bij Spotify.”