Madonna cancelt OPNIEUW concert

De zangeres maakte op Instagram bekend dat ze op advies van haar dokters rust neemt. „Zoals jullie weten word ik al vanaf het begin van de tour geplaagd door blessures, maar ik moet altijd naar mijn lichaam luisteren en mijn gezondheid voorop stellen.”

De afgelopen maanden moest Madonna al meerdere concerten afzeggen vanwege een knieblessure. Ook afgelopen week in Lissabon verscheen Madonna niet op het podium. Fans kregen toen nog geen uur voor aanvang te horen dat de show niet doorging.

De Queen of Pop heeft een bomvol programma voor de boeg in Londen. De inmiddels 61-jarige zangeres heeft maar liefst veertien shows op de planning staan in een tijdsbestek van 2,5 week.