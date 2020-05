Roxeanne Hazes: moeite om weer aan het werk te gaan

De zangeres is dit jaar Ambassadeur voor de Vrijheid. Normaal zou ze dan op Bevrijdingsdag met een helikopter naar de Bevrijdingsfestivals gaan voor optredens. Dat kan nu niet doorgaan. Aan de ene kant vindt Roxeanne dat jammer, maar dat de tochtjes in de helikopter nu niet door kunnen gaan, vindt ze wel fijn.

Over haar versie van Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, de klassieker van Ramses Shaffy, was ze wel wat nerveus. „Dat is altijd spannend”, zei ze.

Verder vertelde Roxeanne dat ze wel een beetje moeite had om weer aan het werk te gaan. „Ik heb de laatste tijd voornamelijk thuis gezeten”, zei ze. Als voordeel daarvan noemde ze dat ze veel met haar kind heeft opgetrokken. „Ik leer mijn kind nu goed kennen”, grapte ze. „Ik ben nu pas echt mamma.”