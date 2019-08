Mysteryland uitverkocht op zaterdag

Op zaterdag staan onder meer Dimitri Vegas & Like Mike, Sunnery James & Ryan Marciano, Oliver Heldens en Sam Feldt op het programma. Voor zondag zijn er nog wel kaarten beschikbaar. Die dag wordt afgesloten door Martin Garrix. Mysteryland is het enige Nederlandse festival waar de dj dit jaar te zien is. Ook Nicky Romero, Headhunterz en Diplo maken op zondag hun opwachting.

Mysteryland, dat vorig jaar het 25-jarig jubileum vierde, vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 25 augustus op het voormalige Floriadeterrein in Haarlemmermeer. Bezoekers van de camping kunnen vrijdag om 11.00 uur al beginnen met feesten.