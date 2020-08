Jennifer Lawrence verliest miljoenen op penthouse

Lawrence kocht het luxe optrekje in 2016 voor maar liefst 15,6 miljoen dollar, maar verkocht het onlangs voor ’slechts’ 9,9 miljoen dollar. De nieuwe eigenaar krijgt daar een luxe appartement van zo'n 380 vierkante meter voor en nog eens ruim 250 vierkante meter aan dakterrassen.

De actrice, die afgelopen herfst in het huwelijksbootje stapte met galeriehouder Cooke Maroney, zette het penthouse een jaar geleden te koop voor ruim 15 miljoen, Dat verlaagde ze eerst met een kleine miljoen, en rond het einde van het jaar haalde ze nog eens 2 miljoen van de vraagprijs af. Uiteindelijk verkocht ze het dus met een verlies van bijna 6 miljoen.

Het appartement aanhouden was ook een dure grap geworden: de vve-kosten bedragen volgens Variety zo'n 5700 dollar per maand, dat bedrag plus verzekeringen en belasting zou in totaal voor een kostenpost van een ton per jaar zorgen.