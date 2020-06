Liza Minnelli: ik heb Harry en Meghan nooit ontmoet

Volgens Minnelli is dat helemaal niet waar. „Hoewel ik ze het allerbeste wens heb ik prins Harry en Meghan nooit ontmoet. Iedere verklaring die het tegenovergestelde beweert is compleet verzonnen”, schrijft ze op haar Facebookpagina.

In het bericht deelt ze een link naar een artikel van The Sun waarin staat dat Minnelli de hertog van Sussex hulp zou hebben aangeboden tijdens de aanpassing van zijn nieuwe leven in de VS. „Harry vond de overgang van het Verenigd Koninkrijk naar Los Angeles soms erg moeilijk en ook de lockdown heeft niet geholpen om hem uit zijn schulp te trekken. Liza was close met Diana en heeft toen contact met hem opgenomen om hem te helpen”, aldus een ’vriend’ van Harry tegen de tabloidkrant.

Ondanks dat Harry dus niet perse een vriend van haar is, kon Liza het wel uitstekend vinden met zijn moeder Diana. „Ik kon prinses Di gelukkig tot mijn vrienden rekenen.”