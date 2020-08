Ook zus waakt over fortuin Britney Spears

De actrice werd een paar jaar geleden benoemd tot trustee, medebeheerder van een zogenoemd trustfonds. In zo’n fonds kan geld gestopt worden - in dit geval dat van Britney - dat door derden wordt beheerd.

Volgens de documenten is Jamie Lynn in 2018 trustee geworden van het SJB Revocable Trust, dat haar zus in 2004 oprichtte om haar geld veilig te stellen voor zowel haarzelf als haar kinderen. De goedkeuring van Jamie Lynn als trustee werd gedaan door onder meer de vader van de zussen, Jamie Spears.

Vader Spears heeft al 12 jaar lang de touwtjes in handen wat betreft Britney’s zaken. Volgens de advocaat van de popartiest wil ze graag onder zijn juk uitkomen, om zelf weer te kunnen beslissen over haar leven. Onlangs besloot de rechtbank van Los Angeles om niet mee te gaan in haar verzoek.