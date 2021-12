Mariah Carey schrijft geschiedenis met kerstklassieker

Hoewel het kerstnummer al uit 1994 stamt, klimt het liedje sindsdien omhoog in de charts. In 2017 stond All I Want for Christmas Is You, dat ze samen schreef met Walter Afanasieff, voor het eerst in de top tien. In 2019 en 2020 behaalde het de eerste plek.

Ook in Nederland voert Carey rond de feestdagen de hitlijsten aan. Vorige week stond de zangeres op de derde plaats.