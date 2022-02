Dries Roelvink in gospelshow EO

De deelnemers worden begeleid door teamcaptains en coaches Shirma Rouse en Berget Lewis, die hun roots in de gospel hebben. De artiesten zullen in de show - voor het eerst in hun leven - optreden met een enorm gospelkoor en een gospelband.

De kandidaten zullen niet alleen bekende gospelnummers gaan zingen. Maar ze moeten ook proberen nummers die hen na aan het hart liggen, zoals Kleine Jongen van André Hazes, Make You Feel My Love of Bridge over Troubled Water, als gospel laten linken.

De presentatie is in handen van Giovanca Ostiana. „Gospel raakt en inspireert mensen wereldwijd”, stelt zij. „Hoe komt dat toch? In het programma komen twee werelden bij elkaar: mensen die met de kerk en gospel zijn opgegroeid en mensen die er onbekend mee zijn. Dat levert magische momenten op.” De serie beslaat vijf afleveringen.

