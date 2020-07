Voorouder op de schouder

Omgeven door voorwerpen van haar voorouders poseert Julia Romero in traditionele kleding. Ⓒ Foto Cara Romero

Zelfbewust kijkt Julia Romero de camera in. Ze is gekleed in traditionele Pueblo kleding en poseert tussen voorwerpen die ze van haar voorouders heeft geërfd. Zoals een trom van een oudoom en de gevlochten manden van haar grootmoeder.