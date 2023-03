Johnny de Mol over einde HLF8: ’Dit hadden wij niet verwacht’

De Mol vertelde dat hij ’natuurlijk’ het gesprek gevoerd had met zijn vader John de Mol. Het spande er volgens hem om. „We zouden eigenlijk doorgaan tot 28 april. Iedereen vond het spannend: gaan we wel of niet door. Gistermiddag ben ik gebeld door Marco Louwerens (tv-directeur bij Talpa, red.) dat we niet op 28 april stoppen maar al op 7 april.”

Het nieuws werd donderdagavond na de show op de redactie verteld en dat hakte erin bij de betrokkenen, vervolgde De Mol. „Het zijn toch mensen die na 7 april op zoek moeten naar een nieuwe baan, zo simpel is het. (...) Dit hadden wij niet verwacht en zeker niet gehoopt. Ik merkte wel verslagenheid op de redactie, boosheid ook, verdriet.”

Hard knallen

Vrijdag zetten de redactieleden toch weer de schouders eronder, aldus De Mol. Ze willen volgens hem nog vier weken „hard knallen voor wat het waard is om het ongelijk van Talpa te bewijzen.”

Talpa stopt na vier seizoenen met HLF8 vanwege ’ongewenste resultaten’. De talkshow was in de zomer van 2021 voor het eerst op televisie te zien. In eerste instantie werd het programma alleen door De Mol gepresenteerd en was Hélène Hendriks de vaste invalster. De Mol legde eind april vorig jaar zijn werkzaamheden bij de talkshow neer vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. Hendriks en Leonie ter Braak namen toen de presentatie over. Sinds begin dit jaar is Sam Hagens de hoofdpresentator. Ook keerde De Mol terug voor één avond per week.