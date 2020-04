Monic Hendrickx zoekt afleiding vanwege angst

„Ik ben niet alleen bang om mensen te verliezen, maar ook om zelf ziek te worden voordat de hausse is geweest. Het lijkt me vreselijk om het virus te krijgen als de ziekenhuizen vol zijn. Ik wil het niet benauwd krijgen en ik wil ook niet stikken. Dat zijn van die rare, ongrijpbare angsten die soms ineens de kop opsteken.”

Ook kijkt de Penoza-actrice liever geen tv meer. „In het begin keken Ralph en ik ook nog naar al het nieuws op tv, want je wilt toch op de hoogte blijven. Daar ben ik mee gestopt toen ik merkte dat ik bang werd van al het nepnieuws. We kijken nog wel veel natuurdocu’s en films. Dan lukt het gelukkig wel om me even te ontspannen. Iedere goede film leidt af.” Zelf kent ze gelukkig niemand die het virus heeft. „Maar onze dochter Javai loopt al een week te snotteren. Zolang zij verkouden is, blijven we voor de zekerheid allemaal thuis.”

Eigenlijk was Monic bezig met het schrijven van een boek. „Maar ik merk dat ik het in deze tijd moeilijk vind om me daarop te concentreren.” In plaats daarvan zoekt ze afleiding om niet aan het virus te hoeven denken. „Ik wil elke dag twee uur bewegen: yoga, fietsen, lopen. En ik ruim tijd in voor gitaarspelen met m’n vriendin via Skype.” Ook pakt ze gedoseerd huishoudelijke klussen aan. „Gisteren hebben we de ramen gelapt, vandaag ben ik mijn kasten aan het uitmesten.”