Rijswijkse Papier Biënnale actueler dan ooit met thema ’Thuis’

Tentoonstellingsmaker Diana Wind bij de kartonnen oma van Quentley Barbara. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Tentoonstellingsmaker Diana Wind had een vooruitziende blik toen ze het thema Thuis/Home koos voor de dertiende Papier Biënnale in Museum Rijswijk. „Al kon ik niet bevroeden dat het begrip dit jaar zo’n enorme lading zou krijgen. Het was al actueel door de 68 miljoen vluchtelingen wereldwijd die op zoek zijn naar een veilig onderkomen, maar door de coronacrisis werd thuis zijn opeens van nog groter belang.”