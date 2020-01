Channing Tatum haalt uit naar ’misgunnende’ fan

De Magic Mike-acteur plaatste vrijdag een foto van hem met Jessie J op Instagram. „Jenna ziet er beter uit met jou”, schreef ene Alex als commentaar onder de foto. Ter verduidelijking: Jenna is Channings ex-vrouw, met wie hij acht jaar getrouwd was.

„Hey Alex, normaal gezien antwoord ik niet op dit soort dingen. Maar je lijkt me een ondoordacht persoon die verschrikkelijk gelukkige mensen haat. Waarom denk je niet even serieus na over wat je doet?”, luidt het begin van Channings reactie op Alex. „Het is kwetsend en ik wil het niet hebben. Als je de oneindig en onaantastbare schoonheid en vrouw die Jess is niet kan steunen, ga dan alsjeblieft weg. Niemand wil je hier. In het bijzonder ikzelf”, vervolgt hij. „Er is niemand die aantrekkelijker en mooier is dan Jess. Niet alleen om naar te kijken, maar ook als mens. En ja, dat is inclusief mijn ex. Het spijt me van je mening, maar wat ik net gezegd heb, zijn feiten. Alleen maar feiten.”

In een later bericht verduidelijkte Channing: „Om het even heel duidelijk te maken voor iedereen die graag mijn woorden verdraait: Jenna is ook mooi en geweldig. Maar niemand is mooier of beter dan iemand anders. Schoonheid is niet meetbaar. Het is geen objectief begrip. Dus terwijl jullie mooie mensen nadenken over mijn woorden en proberen om een relletje te beginnen, ga ik van mijn avond genieten met mijn prachtige vrouw.”