B.B. Kings gitaar Lucille onder de hamer

De blueslegende, die in 2015 op 89-jarige leeftijd overleed, kreeg de gitaar op zijn 80e verjaardag van fabrikant Gibson. Het zwarte instrument werd speciaal door Gibson voor hem ontworpen, omdat hij het liefst op hun gitaren speelde, en heeft de tekst ’B.B. King 80’ op de hals staan. Het veilinghuis schat dat Lucille tussen de 80.000 en 100.000 gaat opbrengen.

Het is overigens niet de eerste Lucille van de ’King of the Blues’. King gaf de naam in 1949 al aan een van zijn gitaren na een optreden. In de concertzaal brak brand uit tijdens zijn concert, waarna het pand geëvacueerd moest worden. Eenmaal buiten besefte King dat hij zijn gitaar had laten liggen en ging hij terug naar binnen om zijn geliefde instrument te redden. Achteraf bleek de brand te zijn uitgebroken tijdens een ruzie tussen twee mannen. Ze vochten om een vrouw die Lucille heette.

King noemde zijn gitaar Lucille om zich eraan te herinneren „nooit om een vrouw te vechten of een brandend gebouw in te rennen.” De zanger schreef ook een nummer over het verhaal. Dat liedje Lucille staat op het gelijknamige album uit 1968.