Nektattoo Hailey Bieber houdt gemoederen bezig

Tattoo-artiest van de sterren Doctor Woo, postte een foto van de tatoeage op zijn Instagram. „Liefde wint altijd”, schreef hij erbij. Al snel daarna begonnen fans te speculeren over de betekenis van de tattoo. Sommigen zien er een eerbetoon aan haar man Justin Bieber in. Anderen denken dat het iets te maken heeft met haar geloof. Net als Justin is de dochter van acteur Stephen Baldwin namelijk erg religieus.

De opmerkelijkste suggestie is dat het 22-jarige model groot fan is van Taylor Swift. De popzangeres bracht namelijk onlangs haar nieuwe album Lover uit. Mocht de tattoo verwijzen naar de popzangeres, dan is dat opvallend. Een paar weken geleden ruzieden Taylor en Justin namelijk nog openlijk op social media over Justins manager Scooter Braun, die Taylor al jaren zou „pesten.” En ook Hailey had daar iets over te zeggen.

Nog geen twee weken geleden liet de blondine ook al haar vingers tatoeëren. Op haar rechterhand prijken nu onder meer sterretjes, een maan en bloemetjes.